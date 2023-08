Андрю Тейт пристига в румънски съд: Ще обжалва домашния арест по обвинения в трафик на хора

А ндрю Тейт пристигнa в съда заедно с брат си, за да обжалва домашния арест по обвинения в трафик на хора - часове след като направи женомразка забележка за снимка по бикини на Аманда Холдън.

36-годишният Тейт и брат му обжалват решението на съда от миналия месец да остави братята под домашен арест за още 30 дни.

Те се явиха в Апелативния съд в Букурещ, след като през юни инфлуенсърът беше официално обвинен в изнасилване, трафик на хора и сформиране на престъпна група за експлоатация на жени. Тристан и две жени от румънски произход бяха обвинени в трафик на хора.

Тейт, който е описван като "крал на токсичната мъжественост", отговори на туита на Холдън със снимката, на която тя се къпе по бикини, като написа: "Ти си съпруга и майка и вече далеч не си тийнейджърка. Няма нужда от този пост.''

Обвиниха Андрю Тейт в изнасилване, трафик на хора и сексуална експлоатация

Вече пет месеца Тейт е затворен в дома си заради обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнасилване.

Той беше арестуван на 29 декември в Букурещ и отрича обвиненията,. Тейт загуби поредица от обжалвания на домашния си арест, но днес се надява това да се промени.

Румънски съд пусна Андрю Тейт под домашен арест

В момента съм в Апелативния съд в Букурещ, за да разбера дали ще бъда задържан за девети месец - написа Тейт в социалната мрежа Twitter.

"Три месеца в затвора, шест месеца затворен в дома ми. Сега трябва да убедя съдията, че не трябва да се връщам в затвора. Че ми е позволено да остана в собствения си дом", написа още Тейт.

