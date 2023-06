"Аз те притежавам": Още четири обвинения към Андрю Тейт

А ндрю Тейт "категорично отрича" твърденията за сексуално насилие, отправени от четири британки, които го съдят за обезщетения, свързани с предполагаеми физически посегателства.

На 7 юни стана ясно, че четвърта британка е обвинила инфлуенсъра от социалните мрежи, че я е душил, докато загубила съзнание, преди да я изнасили, когато е била 20-годишна студентка.

На 14 юни на бившия кикбоксьор бяха връчени съдебните документи от адвокатите, представляващи четирите предполагаеми жертви, лично на адреса му в Букурещ, Румъния, където в момента се намира под домашен арест заедно с брат си Тристан по подозрения в организирана престъпност и трафик на хора, които той отрича.

Това се случва по-малко от 24 часа, след като румънските прокурори обявиха също така, че мизогинистичният инфлуенсър, брат му и две други заподозрени румънки - Луана Раду и Георгиана Нагел, сега се разследват за по-сериозни обвинения в трафик на хора.

В категорично изявление след връчването на съдебните документи от адвокатите от McCue Jury & Partners екипът на Тейт категорично отхвърли обвиненията, отправени от четирите жени, и отхвърли предполагаемите жертви като "опортюнистични".

When I first met Lucy it was clear I am the object of her obsession.



Fascination was woven into her veins, consuming her senses, a love untamed.



Her every thought a delicate dance with my name.



A whisper.



Top G, Top G, Top G.



And today, she waited over 6 hours in the cold… https://t.co/y2ufMvasqW pic.twitter.com/3a14OKNAuO