Ботокс и импланти в Космоса: Полетът на Лорън Санчес повдигна медицински въпроси

П ътуването на Лорън Санчес в Космоса с ракетата на годеника ѝ Джеф Безос породи опасения за здравето ѝ заради предполагаемите козметични корекции, които тя е претърпяла.

Кейти Пери, Лорън Санчес, Гейл Кинг и изцяло женски екип излетяха в Космоса

55-годишната Санчес и още пет жени, сред които попзвездата Кейти Пери (40 г.), вече излетяха и се завърнаха от космодрума на Blue Origin в Тексас. Полетът беше исторически — първият изцяло женски космически полет на борда на ракетата New Shepard.

Doctors reveal scary reality of what happens to Botox, filler and breast implants in space https://t.co/jg3GIDA7aR