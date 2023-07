Борис Джонсън стана баща за 8-ми път

Б орис Джонсън и неговата половинка Кери посрещнаха момченце – 8-то поред на бившия министър-председател.

В публикация в Instagram Кери Джонсън написа: "Добре дошъл на света Франк Алфред Одисей Джонсън, роден на 5 юли в 9:15 ч. (Можете ли да познаете кое от тези имена е избрал съпругът ми?!) Да видя как двете ми по-големи деца прегръщат новото си братче с такава радост и вълнение е най-прекрасното нещо, което мога да видя. Всички сме много погълнати от това. А сега, някой може ли да препоръча добри сериали, които да гледаме, докато кърмим? Време е за едно питие."

Кери обяви бременността си в Instagram през май 2023 г., разкривайки, че е бременна в осмия месец и че бебето може да се появи "само след няколко седмици".

Двойката има още две деца: Уилфред, който се ражда през април 2020 г., и Роми, която се ражда през декември 2021 г.

