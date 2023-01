Садик Хан: Мога да победя Борис Джонсън в боксов мач

К метът на Лондон Садик Хан се пошегува, че би могъл да победи Борис Джонсън в боксов мач, след като беше приканен да се изправи срещу бившия премиер по време на посещение в боксова зала, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Садик Хан беше приканен да предизвика Джонсън по време на среща с младежи в Илфорд, източната част на Лондон.

"Бих могъл да го победя", заяви Хан, предизвиквайки смях в залата. "Той някога имаше бъдеще", добави Хан.

