Грозната истина за Борис Джонсън и крал Чарлз III

Н а хартия изглежда, че имат много общи неща. И двамата са отдадени природозащитници. Дори споделяли един и същ наставник, покойният сър Ерик Андерсън, който им преподавал в Гордънстаун и Итън. И двамата прекарали известно време в кампуса Timbertop на гимназията Geelong Grammar School в Австралия. И разбира се, имат общ брачeн модел, при който и двамата мъже следват тенденцията да се женят за любовниците си.

Това е грозната истина за отношенията между крал Чарлз III и и бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън.

Твърдението, че бившият министър-председател се е „съобразил“ с тогавашния принц на Уелс, след като той определил правителствената схема за депортиране в Руанда като „ужасяваща“, хвърля лека светлина върху понякога трудните отношения между тези две публични личности.

Според Гуто Хари, бивш ръководител на комуникациите, бившият премиер е нападнал тогавашния престолонаследник и го е предупредил да не се намесва в политиката по време на 15-минутна „разправия“ на среща на Британската общност в Руанда, миналия юни. Той също така предположил, че Джонсън категорично е предупредил краля да не изнася реч за робството, казвайки: „Ще внимавате или в крайна сметка ще трябва да продадете херцогството Корнуол, за да платите репарации за тези, които са го построили.“ Отношенията им, твърди Хари, „никога не успяха да се възстановят напълно“.

По онова време от Даунинг стрийт отрекли да е имало спор, въпреки че това не спряло бившият премиер публично да призовава краля да не бъде предубеден. Независимо от това какво наистина се е случило в Кигали, няма съмнение, че Джонсън и кралят са кръстосали шпаги за нещо повече от имиграционна политика. Политически противопоставени по редица въпроси, както казва един вътрешен човек:

„Борис е до голяма степен човек на Telegraph, докато Чарлз е по-скоро Guardianista. Мисля, че той виждаше краля като по-скоро тип Гордън Браун“. Друг източник казва, че Джонсън гледа на краля „като на кралската версия на Джон Мейджър – нервен и намесващ се“.

Напрежението между двамата е още от годините на Джонсън като кмет на Лондон, когато той закъснява с 30 минути за първата си среща с тогавашния принц на Уелс, след като взима метрото в грешната посока бил нападнат от група китайски туристи на средна възраст на улицата. Според Хари вечно точният Чарлз не бил „впечатлен“ изобщо.

Те се разминавали и по въпросите с решенията за планиране. Явно „за строителството“, Джонсън отхвърлил притесненията на краля относно отказването на повече кули като „абсолютно луди“ и се отнесъл презрително към стилните класически сгради, проектирани от архитекти като Куинлан Тери, на които суверенът много се възхищавал.

Генетично модифицираните храни, на които 74-годишният монарх се противопоставил публично, показват още една линия на несъгласие, след като Джонсън препоръчал Великобритания да бъде „освободена“ от правилата, ограничаващи употребата им. Има дори предположения, че Брекзит може да е изиграл роля в нарастващото напрежение между двамата, като се твърди, че кралят е изразил личните си опасения относно начина, по който правителството на Джонсън се справяло със субсидиите за ферми след Брекзит и споразуменията за свободна търговия.

Може би не е било полезно за Джонсън кралят да пише за The Guardian през 2021 г., като подчертал как земеделието преминало през „мащабен преход“ и „призовава дребните фермери да се обединят, за да се справят с предстоящите шокове“. Въпреки че никога не е изразявал публично симпатии към Remain, кралят, чиято кръвна линия е наполовина германска, винаги е говорил с нежност за връзката между Великобритания и Брюксел, отбелязвайки по време на пътуване до Берлин през 2020 г.: „Никоя страната не е наистина остров.“

