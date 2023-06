Британският парламент с доклад за "Партигейт": Борис Джонсън умишлено ни подведе

Р азследване на британски депутати стигна до заключението, че докато Борис Джонсън е бил министър-председател, "умишлено е подвел" Камарата на общините в отговор на въпроси за поредица от алкохолни партита на "Даунинг стрийт" 10 по време на строгите пандемични забрани, разпоредени от собственото му правителство.

Докладът, публикуван в четвъртък от парламентарната комисия по привилегиите, която разследва Джонсън от една година, е унищожителен. В него се стига до заключението, че Джонсън съзнателно е подвел парламента, когато многократно е уверявал Камарата на общините, че в неговите офиси и резиденции през цялото време са спазвани всички мерки срещу COVID-19.

Boris Johnson deliberately lied about covid lockdown parties, a U.K. Parliament report into "Partygate" finds. https://t.co/ETqjgNe6Bn

Премиерството на Джонсън беше провалено от скандала, известен като "Партигейт" - поредица от правителствени събирания, които се състояха, когато пандемичните ограничения забраняваха повечето социални контакти и дори не позволяваха на хората да присъстват на погребения. Самият Джонсън беше глобен от полицията за присъствието си на едно от партитата - празнуване на рождения ден на съпругата му - както и настоящият министър-председател Риши Сунак.

В дългия си доклад Комисията по привилегиите пише: "По-горе стигнахме до заключението, че като умишлено е подвел Парламента, г-н Джонсън е проявил сериозно неуважение. Неуважението е още по-сериозно, защото е извършено от министър-председателя, най-висшия член на правителството. Няма прецедент, в който министър-председател да е бил уличен в умишлено подвеждане на парламента. Той подведе Камарата по въпрос от най-голямо значение за Камарата и за обществото, и то многократно."

Джонсън се противопостави, като се определи като жертва на лов на вещици и заклейми комисията - мнозинството от чиито членове са от собствената му партия - като "кенгуру съд". Много коментатори във Великобритания сравниха езика му с този на бившия американски президент Доналд Тръмп.

Boris Johnson denies he lied to UK parliament over ‘partygate’ https://t.co/FDV8KxpnH4

​Реакцията на опозиционните партии беше остра. Анджела Рейнър, заместник-председател на Лейбъристката партия, нарече Джонсън "Тръмп от магазина за един паунд" или евтина имитация на бившия американски президент. "Борис Джонсън е не само нарушител на закона, но и лъжец", заяви Рейнър пред британски телевизии.

Ед Дейви, лидер на либералдемократите, заяви, че Джонсън се е "отнесъл с пълно пренебрежение към обществото", като е принудил милиони хора да бъдат блокирани, докато той и обкръжението му са празнували на градински партита, рождени дни и прощални срещи за служители.

Джонсън има своите защитници - които казват, че това е много шум за нищо и подкрепят евентуалното му завръщане - но много членове на собствената му партия вече смятат, че времето му в изборната политика е приключило.

Според проучванията на общественото мнение повечето британци вече са стигнали до заключението, че Джонсън е излъгал за партитата. Известна правозащитна група - британската организация "Covid-19 Bereaved Families for Justice" - заяви, че поведението на Джонсън е срамно и че той дължи на страната извинение, а не оправдания.

След като миналата седмица се запозна с черновата на доклада на комисията, Джонсън подаде оставка от Камарата на общините "с незабавно действие".

Борис Джонсън напуска депуатското си място заради лов на вещици

Джонсън е първият британски лидер в съвременната история, за когото е установено, че умишлено е подвел колегите си. Изричането на лъжи в Камарата на общините се счита за сериозно, потенциално прекратяващо кариерата нарушение, което може да доведе до временно отстраняване или изгонване от Уестминстър.

Оставката на Джонсън предотврати такова наказание, като същевременно предизвика извънредни избори в неговия избирателен район Уксбридж и Южен Руислип.

Преди да се откаже от мястото си и да започне да атакува комисията, депутатите бяха готови да препоръчат 10-дневно отстраняване на Джонсън заради лъжите му, което можеше да доведе до отзоваването му.

След като в петък Джонсън показа неуважението си към процеса, комисията повиши препоръката си до 90-дневно отстраняване - забележителен шамар, който може да попречи на твърдението на Джонсън.

Джонсън атакува доклада в четвъртък в разтърсващо изявление от 1700 думи, в което нарече разследването "шарада", а заключенията му - "пълни глупости". Джонсън твърди, че "не е лъгал" и заяви, че е "смаян и ужасен" от това, че е бил "принуден да напусне".

Boris Johnson has resigned as an MP this evening. Read his full resignation statement here https://t.co/gvRzm6suQc