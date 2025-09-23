Politico: Разочарованието в партията на Зеленски расте

Изненадващ момент: Тръмп и Мъск един до друг на погребението на Чарли Кърк, стиснаха си ръцете

Н а закрито заседание на парламента миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски не прикри възмущението си от вътрешните критици.

Според двама присъствали депутати, които са разговаряли с Politico при условие за анонимност от страх да не си навлекат гнева на президента, украинският лидер излял разочарованието си пред собствената си партия "Слуга на народа". Той порицал депутати, представители на гражданското общество и журналисти, че не изграждат непоколебимо положителен образ на Украйна пред западните партньори.

Тирадата, в която Зеленски заклеймил онези, които според него се позиционират "срещу Украйна", само подсили напрежението, което депутатите описват като основен тон на срещата. Позовавайки се на публикации за корупция и нарушения на правата, президентът заявил в конфронтационен дух, че украинците, които изказват негативни оценки за положението в страната, отклоняват вниманието от истинския приоритет, а именно войната и укрепването на подкрепата от чуждестранните съюзници.

Депутатите очаквали Зеленски да бъде по-умиротворяващ и внимателен в тона си, особено след опита му през лятото да отслаби двете ключови независими антикорупционни агенции, което предизвика първите масови улични протести след началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 година.

Но вместо това украинският лидер се съсредоточи върху състоянието на войната и ясно заяви намерението си да се кандидатира на следващи избори, когато и да бъдат проведени. Така очакванията не бяха оправдани. И изглежда, че вече не само политическите му опоненти са обезпокоени от надигащата се монополизация на властта.

Истината е, че недоволството и мърморенето в редиците на партията се засилват заради силно персонализирания стил на управление на Зеленски и склонността му да пренебрегва парламента. Освен това опитът да се отслабят антикорупционните органи все още предизвиква недоволство сред част от депутатите му.

Президентската администрация разпоредила на парламентаристите от партията, мнозина от които били неохотни, да подкрепят законопроекта, подчиняващ агенциите на политически назначения главен прокурор. Но само ден след като подписа закона, Зеленски бил принуден да отстъпи пред протестите и предупрежденията на ЕС за отстъпление от демокрацията. По думите на негови колеги, съветниците му впоследствие се опитали да прехвърлят вината върху тях за целия провал, неособено рядка практика, когато политики, прокарани от президентската администрация, се оказват непопулярни.

Ситуацията накарала мнозина депутати да се питат как Зеленски и съветниците му не са предвидили толкова ожесточена обществена реакция. Социологическите проучвания последователно показват, че дори във време на война украинците възприемат корупцията като основен вътрешен проблем.

Политическите опоненти отдавна упрекват украинския лидер в популистко нетърпение към ограниченията и сложността на демократичното управление, както и в чувствителност към критика. Неговите защитници обаче отхвърлят тези обвинения, заявявайки, че войната изисква твърда и решителна ръка. Или, както каза началникът на кабинета му Андрей Ермак по-рано тази година: "Особено по време на война решенията трябва да се вземат бързо и ясно." Президентските съветници също посочват, че Зеленски се радва на висока подкрепа в социологическите проучвания.

В това има истина, и дори много от критиците се съгласяват, че шумът и хаосът на демокрацията не трябва да излагат на риск страната, която води екзистенциална война. Но те също така подчертават, че други лидери във военно време са възприемали съвсем различен подход, особено британският премиер Уинстън Чърчил, който активно привличал най-добрите и способни кадри от целия политически спектър, за да укрепи военновременната бюрокрация.

"Само да подуши кръв, той ще предприеме още по-масирано настъпление"

И вече не само опонентите на Зеленски се тревожат от стремежа към централизация на властта. Макар да се въздържат от публична критика, за да не дадат повод за руска пропаганда, според трима европейски дипломати в Киев, пожелали анонимност, западните съюзници на четири очи изразяват безпокойство. Някои депутати от "Слуга на народа" също поставят под въпрос последните развития, сред които уволнението на избрани кметове и оказването на натиск върху държавни агенции, които би трябвало да бъдат независими.

Още преди войната правителството проявяваше нетърпение към парламентарния контрол. Сега, когато министрите на практика престанаха да бъдат изслушвани от парламентарни комисии, той почти изцяло е пренебрегнат. Забележимо е и че президентската администрация все по-често среща трудности да осигури нужните гласове за прокарване на желани закони, отчасти защото управляващите депутати са все по-разочаровани от натиска да се подчиняват на администрацията и се страхуват, че ще понесат вината от избирателите, ако нещата се объркат.

Това недоволство предшестваше опита за отслабване на антикорупционните агенции. Поредицата от чистки на по-независимо настроени министри и държавни служители също предизвика скрити тревоги. Последните правителствени рокади доведоха до принудителното отстраняване на фигури като министъра на външните работи Дмитро Кулеба, ръководителя на националната електропреносна мрежа Владимир Кудрицки и популярния главнокомандващ на въоръжените сили генерал Валерий Залужни, вече украински посланик във Великобритания, който се сблъска със Зеленски заради военната стратегия.

Всяка рокада засилва влиянието на тесния кръг доверени приятели и съветници на президента, докато онези, готови да задават въпроси и да оспорват решения, или които демонстрират независимост, биват изтласквани. Настроението в партията не се подобрило и от скандалната схватка на Зеленски в Овалния кабинет с американския президент Доналд Тръмп, когато украинският лидер опасно се отклонил от подготвения сценарий, най-вече след подстрекателството на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Проявявайки необичайна самостоятелност, председателят на украинския парламент и депутат от "Слуга на народа" Руслан Стефанчук впоследствие излезе с изявление, че Украйна трябва бързо да възстанови отношенията си с Тръмп, което подсили очакванията, че Зеленски ще се опита да успокои партията си.

Но двамата депутати, говорили пред Politico, твърдят, че това не се е случило. Зеленски останал недоволен от ниската посещаемост, около сто народни представители от партията му не се явили. Напрежението се засилило още повече, когато един от тях поставил под съмнение целесъобразността от отслабването на антикорупционните агенции в момент, когато те започнали да се фокусират върху приближени до президентската администрация.

Макар Зеленски да обещал да се консултира повече с тях в бъдеще, "това изглежда малко вероятно", оплакал се един от депутатите. "Цялото повествование сочи към още по-силно затягане на хватката вътре в страната. Според президентската администрация или си със Зеленски, или си руски агент."

Наистина, хватката се затяга. Само този месец, например, група от около 20 бивши и пенсионирани украински дипломати и пратеници бяха включени в регулация, забраняваща на депутати и длъжностни лица да пътуват в чужбина без изричното одобрение на властите.

"Трудно е да се разбере защо в четвъртата година на войната изведнъж стана толкова важно да се забрани на група от не повече от 20 души да пътуват зад граница. Хора, които имат контактите и авторитета да отстояват интересите на Украйна пред чуждестранни публики", коментира Кулеба, който е сред засегнатите.

"Единственото обяснение може да е политическо. И щом подобна политическа логика надделее, става възможно произволното определяне на категориите хора, на които е позволено или забранено да правят определени неща. Посланиците са само пример, но такъв, който разкрива много по-дълбок проблем."

