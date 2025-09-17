Зеленски: Русия подготвя още 2 тежки офанзивни кампании

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Р уските сили подготвят още две мащабни офанзивни операции след като през тази година имаха три неуспешни кампании, заяви президентът Володимир Зеленски.

(Във видеото: След дроновете над Полша и Румъния: Зеленски обвини Русия в разширяване на войната)

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза Зеленски.

„Вече имаше три такива, а предстоят още две тежки офанзивни кампании“, добави той, цитиран от „Киев индипендънт“.

Коментарите следват по-ранни съобщения, че руският президент Владимир Путин е заявил пред американски официални лица, че целта му е да превземе целия Донбас в източна Украйна до края на 2025 г. Според източници на Reuters Путин вярва, че силите му „печелят“, въпреки ограничените постижения.

От ноември 2022 г. Москва е спечелила по-малко от 1% допълнителна украинска територия, въпреки че лятната й офанзива през 2025 г. напредва с едно от най-бързите темпове от края на 2024 г.

Зеленски приписа руските военни неуспехи на значителни загуби на човешки ресурси и оборудване.

„Те загубиха, защото имаше голям брой жертви сред персонала и голям брой загубено оборудване“, добави той.

„Това, което казах на европейците и което казах в Белия дом руснаците няма да могат да завземат източната ни част“, увери украинският държавен глава.

Зеленски отхвърли и твърденията, че Русия може да превземе градове като Суми в североизточната част, като „лъжи и манипулации“.

По-рано тази година руската армия откри нов фронт в област Суми, превземайки няколко села през май и юни. В началото на септември Зеленски обяви, че офанзивата е била „напълно осуетена“.

„Смятам, че руснаците се справят по-зле, отколкото са очаквали“, добави той.

„Справят се много по-зле, отколкото са казали на Путин. Той не знае за това“, продължи Зеленски.

The Economist изчисли, че Русия е загубила около 31 000 войници между 1 май и 9 юли, докато Генералният щаб на Украйна оценява общите руски загуби от началото на пълномащабната война през 2022 г. на около 1 100 000.

Зеленски каза през август, че на Русия ще са необходими още четири години, за да завземе напълно Донбас, регион в източна Украйна, състоящ се предимно от окупираната Луганска област и частично окупираната Донецка област.