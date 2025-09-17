Свят

Зеленски: Русия подготвя още 2 тежки офанзивни кампании

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски

17 септември 2025, 10:13
Ключова визита: Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания

Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС

Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд
Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Р уските сили подготвят още две мащабни офанзивни операции след като през тази година имаха три неуспешни кампании, заяви президентът Володимир Зеленски.

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза Зеленски.

„Вече имаше три такива, а предстоят още две тежки офанзивни кампании“, добави той, цитиран от „Киев индипендънт“.

Коментарите следват по-ранни съобщения, че руският президент Владимир Путин е заявил пред американски официални лица, че целта му е да превземе целия Донбас в източна Украйна до края на 2025 г. Според източници на Reuters Путин вярва, че силите му „печелят“, въпреки ограничените постижения.

От ноември 2022 г. Москва е спечелила по-малко от 1% допълнителна украинска територия, въпреки че лятната й офанзива през 2025 г. напредва с едно от най-бързите темпове от края на 2024 г.

Зеленски приписа руските военни неуспехи на значителни загуби на човешки ресурси и оборудване.

„Те загубиха, защото имаше голям брой жертви сред персонала и голям брой загубено оборудване“, добави той.

„Това, което казах на европейците и което казах в Белия дом руснаците няма да могат да завземат източната ни част“, увери украинският държавен глава.

Зеленски отхвърли и твърденията, че Русия може да превземе градове като Суми в североизточната част, като „лъжи и манипулации“.

По-рано тази година руската армия откри нов фронт в област Суми, превземайки няколко села през май и юни. В началото на септември Зеленски обяви, че офанзивата е била „напълно осуетена“.

„Смятам, че руснаците се справят по-зле, отколкото са очаквали“, добави той.

„Справят се много по-зле, отколкото са казали на Путин. Той не знае за това“, продължи Зеленски.

The Economist изчисли, че Русия е загубила около 31 000 войници между 1 май и 9 юли, докато Генералният щаб на Украйна оценява общите руски загуби от началото на пълномащабната война през 2022 г. на около 1 100 000.

Зеленски каза през август, че на Русия ще са необходими още четири години, за да завземе напълно Донбас, регион в източна Украйна, състоящ се предимно от окупираната Луганска област и частично окупираната Донецка област.

