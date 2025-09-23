The Kyiv Independent: Тръмп се среща със Зеленски, докато Русия всява страх в Европа

Д оналд Тръмп ще се срещне днес с украинския президент Володимир Зеленски на срещата на върха на ООН, където се очаква американският президент да изкаже мрачна прогноза за бъдещето на световната организация, предаде The Kyiv Independent.

Американският президент ще говори пред ООН за първи път, откакто се завърна на власт и веднага се зае с намаляване на ролята на САЩ в международните институции.

Това ще бъде вторият път, когато Тръмп се среща със Зеленски, откакто американският лидер посрещна руския президент Владимир Путин на 15 август в Аляска – среща, която проби изолацията на Москва на Запад, но не доведе до пробив по въпроса с Украйна.

През последния месец Русия не само че продължава своята вълна от атаки срещу Украйна, но и все повече засилва страховете в Запада, нарушавайки въздушното пространство на държави от НАТО като Полша, Естония и Румъния.