Зеленски предупреди какво ще стане, ако падне Бахмут

У краинският президент Володимир Зеленски предупреди, че ако ключовият източен град Бахмут падне, това ще позволи на Русия да си осигури международна подкрепа за принуждаване на Украйна да сключи мирно споразумение, което да включва неприемливи за Киев отстъпки. Това предупреждение Зеленски отправи в интервю за Асошиейтед прес, предаде БТА.

