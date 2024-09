Болка и разруха: Тежки наводнения потопиха столицата на Непал

Н аводненията, причинени от проливните дъждове, са причинили гибелта на най-малко 32 души в столицата на Непал, докато други 12 все още се смятат за безследно изчезнали, съобщи днес местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Валежите започнаха миналата нощ и се очаква да продължат и през почивните дни. 17 души са ранени, а 1053 са били спасени в района на Катманду според говорителя на непалската полиция Бишво Адхикари. Той заяви, че на всички полицейски служители в страната е наредено да се присъединят към спасителните операции.

