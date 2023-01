Земетресение от 5,9 по Рихтер удари Непал, отне живота на един човек

З еметресение с магнитуд 5,9 разтърси Непал днес и бе усетено дори в индийската столица Делхи, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложкия институт на САЩ.

Трусът с епицентър в района Баджура е станал в следобедните часове местно време и е принудил хората да избягат от къщите си, съобщава главният полицейски комисар на окръга Пускар Кхадка. Той заяви, че е потвърдена смъртта на един човек, но все още няма много данни за евентуални други жертви, тъй като до много от селата се стига пеша. Там са изпратени вече военни и полицейски екипи, каза Кхадка.

An #earthquake of magnitude 5.4 strikes #Nepal, the European-Mediterranean Seismological Centre says, sending tremors across India’s capital #NewDelhi.https://t.co/zo2z2KH2GF