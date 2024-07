Свлачище в Непал помете два автобуса, издирват 66 души

Н ай-малко 66 души се смятат за изчезнали в Непал, след като два автобуса са били пометени от свлачище и са били завлечени във водите на придошла река, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Спасителите се опитват да открият автобусите и да помогнат за спасяването на пътниците, но продължаващият проливен дъжд затруднява усилията им.

