Блейк Лайвли се извини за шегата си към Кейт Мидълтън

Б лейк Лайвли каза, че е „ужасена“ от шегата си към Кейт Мидълтън за редактираната ѝ снимка– като извинението дойде, след като принцесата на Уелс потвърди в петък, че е болна от рак.

Blake Lively apologizes for her joke about Kate Middleton‘s “Photoshop fails” after the Princess of Wales confirmed Friday that she has undergone treatment for cancer. https://t.co/x9wgteIPzc — NBC News (@NBCNews) March 23, 2024

„Сигурна съм, че на никой не му пука днес, но чувствам, че трябва да призная това“, каза Лайвли в съобщение, споделено в петък в нейния акаунт в Instagram. „Направих глупава публикация и о, човече, тази публикация ме ужаси днес. Съжалявам. Винаги изпращам любов и добри пожелания на всички.“

На 15 март Лайвли беше публикувала комично редактирана снимка, рекламираща нейната линия напитки Betty Buzz, показваща я седнала край басейна с кутия Betty Booze с увеличен палец и лимон, плаващ над главата ѝ. В изтритата след това публикация в Instagram Лайвли беше написала: "Толкова съм развълнувана да споделя тази нова снимка, която направих днес, за да обявя нашите 4 нови продукта @bettybuzz & @bettybooze!"

After Catherine, Princess of Wales, went public with her cancer diagnosis, Blake Lively is apologizing for her beverage line's recent ad poking fun at the Photoshop drama involving Kate. https://t.co/ixpACjmsCi — TODAY (@TODAYshow) March 23, 2024

Това беше препратка към редактираната в снимка, публикувана на 10 март от кралското семейство, изобразяваща Мидълтън и трите ѝ деца, което накара АП и други информационни агенции да изтеглят изображението от своите услуги. Впоследствие Мидълтън призна : „Както много любители фотографи, понякога експериментирам с редактиране.“

Противоречието доведе до трескави спекулации относно продължителното отсъствие на Мидълтън от обществени прояви. На фона на конспиративните теории за местонахождението на принцесата, знаменитости, включително Джими Кимел и Джейми Лий Къртис, призоваха хората да уважават личния живот на Мидълтън.

Blake Lively apologizes for mocking Kate Middleton’s photoshopped picture in a post promoting her sparkling soda brand before her Cancer was announced:



“That post has me mortified today. I’m sorry.” pic.twitter.com/4tUKMm478P — Pop Base (@PopBase) March 23, 2024

Във видео изявление, публикувано в петък, Мидълтън каза, че нейната диагноза рак е била открита след коремната операция и сега тя е в „ранните етапи“ на превантивната химиотерапия.

„Бяха невероятно трудни месеци за цялото ни семейство, но имах фантастичен медицински екип, който се погрижи страхотно за мен, за което съм толкова благодарна“, каза Мидълтън във видеото.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase