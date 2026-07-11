България

Паника на пътя: Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

Автомобилът се обърнал по таван, но не заради висока скорост – радарът не е отчел нарушение, а внезапният натиск е скъсал детайл от силно изгнилото купе

11 юли 2026, 15:37
Паника на пътя: Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост
Източник: БГНЕС

М лад водач пострада при доста нелеп инцидент на околовръстното шосе на Шейново малко след 12 часа в събота.

Докато преминавал покрай мобилна камера за скорост, шофьорът се уплашил и набил рязко спирачки. Колата моментално станала неуправляема и се обърнала по таван.

Оказва се, че шофьорът не е карал с висока скорост - камерата не е засякла превишение, тъй като в района ограничението е 60 км/ч. 

Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост край Шейново
5 снимки
кола по таван
кола по таван
кола по таван
кола по таван

Според първоначалните оценки на експерти, най-вероятната причина за катастрофата е, че при внезапното спиране се е скъсал детайл от ходовата част заради силно изгнило купе.

Младежът е откаран в болница с оплаквания за болки в рамото. Тепърва ще му бъдат направени полеви тестове за алкохол и наркотични вещества.

Източник: БГНЕС    
катастрофа Шейново млад водач мобилна камера ПТП рязко спиране техническа неизправност обърната кола инцидент изгнило купе
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Паника на пътя: Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

Паника на пътя: Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

Новият върховен лидер на Иран се закани: Отмъщението за Али Хаменей е неизбежно

Новият върховен лидер на Иран се закани: Отмъщението за Али Хаменей е неизбежно

По заповед на главния секретар на МВР: Започват засилени проверки за тежкотоварните автомобили

По заповед на главния секретар на МВР: Започват засилени проверки за тежкотоварните автомобили

След среднощна обсада: Освободиха жена, взета за заложник в супермаркет

След среднощна обсада: Освободиха жена, взета за заложник в супермаркет

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Pagani Huayra се завръща без покрив, с AMG V12, „задно“ и ръчна трансмисия

Pagani Huayra се завръща без покрив, с AMG V12, „задно“ и ръчна трансмисия

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 часа
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 6 часа
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 4 часа
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масиран удар над Украйна: Руски ракети пробиха въздушния щит на Киев, има ранени

Масиран удар над Украйна: Руски ракети пробиха въздушния щит на Киев, има ранени

Свят Преди 1 час

При масирана нощна атака с над 120 дрона и 12 ракети, украинската отбрана не е успяла да спре балистичните удари, съобщи Зеленски. Има ранени в Киев, а в Париж предстои спешна среща на съюзниците за справяне с руската заплаха

Революция в науката: Пещерните стени се оказаха пазители на ДНК от древните хора

Революция в науката: Пещерните стени се оказаха пазители на ДНК от древните хора

Любопитно Преди 2 часа

Генетици постигнаха невероятен пробив, изолирайки човешка ДНК от скални стени на хиляди години. Пробите, запечатани от калцит, отварят вратата към тайните на пещерните хора, техния пол и произход

<p>Прощаваме се с космонавта Александър Александров в понеделник</p>

Последен полет: Прощаваме се с космонавта Александър Александров в понеделник

България Преди 3 часа

Военният летец, учен и генерал-майор си отиде на 74 години. Поклонението ще се състои на 13 юли в Централния военен клуб в София

Смъртоносна атака с дронове по Таганрог: Загина моряк, ударени са четири кораба

Смъртоносна атака с дронове по Таганрог: Загина моряк, ударени са четири кораба

Свят Преди 3 часа

Сред поразените плавателни съдове е и танкер, превозващ метанол. Москва съобщава за свалени 178 украински безпилотни апарата през нощта

,

Как автомобилът в Русия отново се превръща в лукс

Свят Преди 3 часа

В Русия заплатите са се повишили значително през последните години

<p>Великобритания e освободила и депортирала двама осъдени българи по шпионското дело за Русия</p>

The Telegraph: Великобритания освободи и депортира двама осъдени българи по шпионското дело за Русия

Свят Преди 3 часа

Иван Стоянов и Ваня Габерова са върнати в България, след като са излежали задължителната част от присъдите си, твърди британското издание

<p>Полицията спря нелегални гонки във Велико Търново, двама младежи са задържани</p>

Полицията осуети опит за нелегални гонки във Велико Търново, двама младежи са задържани

България Преди 5 часа

Сигнал за форсиране на двигатели събра полицейски екипи в района на Търговския парк, образувано е досъдебно производство

Шах, табла, лов и вино: Как са се забавлявали средновековните българи

Шах, табла, лов и вино: Как са се забавлявали средновековните българи

Любопитно Преди 5 часа

Историкът Веселин Асенов разказва защо Църквата е смятала шаха за грях, какви игри са играели децата и с какво аристокрацията е запълвала свободното си време

Трагедия на Бахамите: 10 души загинаха при катастрофа с малък самолет

Трагедия на Бахамите: 10 души загинаха при катастрофа с малък самолет

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал в Норт Андрос, западно от столицата Насау

<p>Внимание, шофьори: Затварят ГКПП &bdquo;Ивайловград &ndash; Кипринос&ldquo; в неделя</p>

Внимание, шофьори: Затварят ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ в неделя заради протест на фермери

България Преди 6 часа

Ограничението ще важи от 9:00 до 22:00 часа на 12 юли, земеделците настояват за промяна на режима за тежкотоварния трафик

<p>Днес празнуват хората с &bdquo;благословени&rdquo; имена</p>

Почитаме жената, донесла вярата в Киевска Русия

Любопитно Преди 6 часа

Коя е света равноапостолна княгиня Олга и какво се знае за нейното дело

<p>Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри</p>

Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри, скоро няма да е по-евтино

Технологии Преди 6 часа

През последните няколко години цените на чиповете за памет се увеличиха значително, поради високото търсене за тях от страна на центровете за данни за изкуствен интелект. Това се отрази на цените на лаптопи и PC, което доведе и до осезаемо понижение

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

България Преди 7 часа

Тя вече е включена в задължителния имунизационен календар за децата, родени след 1 януари 2025 г.

В последния момент: Тръмп удължи разрешителните за работа на стотици хиляди мигранти

В последния момент: Тръмп удължи разрешителните за работа на стотици хиляди мигранти

Свят Преди 7 часа

Решението обхваща граждани на Хаити и още шест държави и идва часове преди документите им да изтекат

ДСБ избира нов лидер: Кой влиза в битката за председателския пост

ДСБ избира нов лидер: Кой влиза в битката за председателския пост

България Преди 7 часа

Националното събрание на партията ще определи новото ръководство и приоритетите за следващия мандат

Последен парад за президента на Франция Еманюел Макрон

Последен парад за президента на Франция Еманюел Макрон

Свят Преди 8 часа

Ще се включат около 500 военнослужещи от държавите в "Коалицията на желаещите", сред които Великобритания, Германия, Полша, Румъния, Швеция, Словакия, Австрия, Канада и Австралия

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Идеалният летен следобед: Книги за плажа, които се четат на един дъх

Edna.bg

DARA пренаписа историята: „Bangaranga“ стана най-слушаната българска песен в Spotify

Edna.bg

Реал Мадрид и Винисиус пред удължаване на договора

Gong.bg

Челси продава Алехандро Гарначо, търси купувач

Gong.bg

Повдигнаха обвинения на шофьора от тежката катастрофа на АМ „Тракия”

Nova.bg

Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

Nova.bg