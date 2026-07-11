Паника на пътя: Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

М лад водач пострада при доста нелеп инцидент на околовръстното шосе на Шейново малко след 12 часа в събота.

Докато преминавал покрай мобилна камера за скорост, шофьорът се уплашил и набил рязко спирачки. Колата моментално станала неуправляема и се обърнала по таван.

Оказва се, че шофьорът не е карал с висока скорост - камерата не е засякла превишение, тъй като в района ограничението е 60 км/ч.

Според първоначалните оценки на експерти, най-вероятната причина за катастрофата е, че при внезапното спиране се е скъсал детайл от ходовата част заради силно изгнило купе.

Младежът е откаран в болница с оплаквания за болки в рамото. Тепърва ще му бъдат направени полеви тестове за алкохол и наркотични вещества.