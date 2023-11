Бивш агент на ЦРУ е обвинен в сексуално насилие и упояване на над 20 жени

Б ивш офицер от ЦРУ се е признал за виновен за сексуално насилие и упояване на повече от 28 жени в няколко държави. Това са съобщили властите в САЩ, цитирани от People.

47-годишният Брайън Джефри Реймънд е признал, че между 2006 г. и 2020 г. е дрогирал и насилвал сексуално няколко жени в жилището си, наето от посолството в Мексико. Това се посочва в прессъобщение на прокуратурата на САЩ в окръг Колумбия.

Реймънд е признал, че е направил снимки и видеоклипове на общо 28 жени. На заснетите кадри жените са без дрехи.

На много от записите се вижда как Реймънд "докосва телата на жените, докато те са в безсъзнание и не са способни да дадат съгласието си", посочват прокурорите по делото.

