"Беше затворен в себе си, не поздравяваше": Какво разказват за атентатора от Грац негови съседи

Т рагедията, разиграла се вчера в Грац, разтърси австрийското общество, правителството обяви тридневен национален траур. Австрийски и чуждестранни журналисти пристигнаха в столицата на провинция Щирия, за да се запознаят с подробности по случая на място.

„Акт на невъобразимо насилие“: Тридневен национален траур в Австрия след стрелбата в училище

Списание „Профил“ публикува на електронната си страница репортаж от разговорите на журналистите с шокирани от новината съседи на 21-годишния младеж, който уби 10 души в училище и се самоуби.

A 21-year-old shooter, who was a former pupil, killed nine people and then himself at a secondary school in the southern Austrian city of Graz. Interior Minister Gerhard Karner said six of the victims were female and three were male https://t.co/wL5JA0J1gH pic.twitter.com/2AtuSf5bDi