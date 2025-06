Кървава атака в училище в Австрия

Н ай-малко 10 души са убити, а други са тежко ранени при стрелба в средно училище в южния австрийски град Грац, съобщиха властите.

Кметът на Грац, Елке Кар, заяви, че предполагаемият стрелец и няколко студенти са сред жертвите на нападението, най-смъртоносното в следвоенната история на Австрия.

Медиите в Грац съобщиха, че нападението е започнало около 10:00 ч. местно време, когато въоръжен мъж е открил огън в две класни стаи.

Около 28 души са ранени при стрелбата в училище. Те са настанени на лечение в болници и четирима от тях са в изключително критично състояние.

Полицията в Грац потвърди, че е обезопасила мястото на инцидента и няма по-нататъшна опасност, съобщава The Guardian.

BREAKING: At least five people have been killed in a shooting attack on a school in the Austrian city of Graz, local media have said



