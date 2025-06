Бенямин Нетаняху на Стената на плача: Горд съм с нашия народ

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху отново посети Стената на плача в Йерусалим, мястото, където преди 10 дни остави бележка с намек за името на предстоящата операция срещу Иран. Това предаде The Times of Israel .

#BREAKING : Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu organises special prayers for US President Donald Trump at the Western Wall in Jerusalem after US stormed nuclear sites in Iran with airstrikes. pic.twitter.com/XE7ODJnODr

"Народът се е издигнал като лъв", пише той в посланието - препратка към библейското пророчество за децата на Израил, които ще се надигнат като лъв.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara went to the Western Wall in Jerusalem, where they recited a special prayer for the wellbeing of IDF soldiers and the security forces, and for the wellbeing of the hostages in Gaza. pic.twitter.com/keUapujajM