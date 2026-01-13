Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо в четвъртък тази седмица, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.
Неотдавна Тръмп отхвърли идеята за сътрудничество с лидерката на опозицията във Венецуела, тъй като "тя не се ползва с подкрепа и уважение в страната си".
Пред телевизия Fox News миналата седмица обаче американският президент каза, че Мачадо ще бъде във Вашингтон тази седмица и той ще се срещне с нея.
Мачадо от Венецуела пристига следващата седмица във Вашингтон
Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ
Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела
Тръмп: Възможно е да разговарям с МадуроКаракас поиска среща между Тръмп и Мадуро