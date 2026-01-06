Свят

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Тя обаче не казва къде се намира в момента

6 януари 2026, 07:30
Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела
Източник: AP/БТА

М ария Корина Мачадо, нобелова лауреатка за мир за миналата година и венецуелска опозиционна лидерка, заяви, че предвижда да се върне в родината си възможно най-скоро, предаде Франс прес. Тя подчерта това в интервю за „Фокс нюз“, но без да казва къде се намира сега. 

Мария Корина Мачадо ще занесе Нобеловата си награда за мир във Венецуела

Мачадо успя да напусне тайно Венецуела и да отиде в Осло през декември, където се проведе церемонията по връчване на нобеловата награда за мир, за която тя обаче тогава закъсня.

В интервюто за американската медия Мачадо разкритикува остро Делси Родригес, вицепрезидентката на Венецуела, която вчера положи клетва като временен лидер на тази страна. Според Мачадо, Родрикес е един от основните архитекти на мъченията, за които се смята, че е отговорно венецуелското правителство.

Мадуро: Новата носителка на Нобеловата награда за мир е "демонична вещица"

Родригес изрази желание да сътрудничи с Вашингтон, но Мачадо казва, че Родригес е отхвърлена от венецуелците. 

Според опозиционната лидерка при едни свободни и честни избори "ние ще спечелим с над 90 процента от гласовете и аз нямам никакво съмнение по този въпрос".

Мария Корина Мачадо няма да получи лично Нобеловата си награда за мир

Доналд Тръмп още в събота отхвърли възможността Мачадо да оглави Венецуела на мястото на Николас Мадуро, като каза, че тя не се ползва нито с подкрепа, нито с уважение в страната си, припомня Франс прес.

Мачадо заяви пред „Фокс нюз“, че планира да превърне страната си енергиен център на двата американски континента.

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Венецуела притежава най-големите доказани запаси на петрол в света.

"Ще превърнем Венецуела в енергиен център на Америките, ще я превърнем в правова държава, ще отворим пазарите, ще имаме нужда от сигурност, за да привлечем чуждите инвеститори“, каза тя.

Източник: БТА,Габриела Големанска    
Венецуела Мария Корина Мачадо
Последвайте ни
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Стрелба отекна в района на президентския дворец

Стрелба отекна в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 1 ден
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 1 ден
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 1 ден
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 1 ден

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Свят Преди 15 минути

Първата реакция на събитията дойде в събота от дипломат номер едно на Италия Антонио Таяни

Силно земетресение разтърси Япония

Силно земетресение разтърси Япония

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане

.

Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас

Любопитно Преди 1 час

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Любопитно Преди 2 часа

На този ден св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

България Преди 2 часа

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца

Люта зима връхлетя Западна Европа

Люта зима връхлетя Западна Европа

Свят Преди 10 часа

Стотици отменени полети, блокирани влакове

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Свят Преди 11 часа

Канцлерът е „добре защитен“ въпреки руските заплахи

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Свят Преди 11 часа

Ердоган: Г-н Мадуро и венецуелският народ многократно са показвали, че са приятели

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Свят Преди 13 часа

Мадуро на този етап няма да иска освобождаване под гаранция

Скопие иска признаване на македонския език от България

Скопие иска признаване на македонския език от България

Свят Преди 15 часа

РС Македония: Очакваме европейско поведение от нашия съсед

<p>ЕК излезе с позиция за Венецуела</p>

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

Свят Преди 15 часа

Кая Калас е разговаряла по телефона с държавния секретар на САЩ

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Свят Преди 15 часа

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

България Преди 15 часа

Джей Ди Ванс

Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Свят Преди 15 часа

За атаката срещу резиденцията на вицепрезидента в Синсинати има един задържан

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Свят Преди 15 часа

Гренландия и Дания реагираха остро на заплахата на Тръмп

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Свят Преди 15 часа

В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Годишен ЛЮБОВЕН хороскоп на Edna.bg за 2026

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 януари, вторник

Edna.bg

Септември започна без Галин Иванов

Gong.bg

Илиана Раева се прости с Димитър Пенев

Gong.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви във водите на Тунджа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Дъжд и силен вятър на Йордановден и Ивановден

Nova.bg