Белият дом: "Хамас" има команден център в болница "Ал-Шифа" в Газа

П алестинските бойци разполагат с команден център в болница "Ал-Шифа" в Газа, заявиха от Белия дом, подкрепяйки ключово оправдание на Израел за военните му действия срещу болницата.

"Хамас" и "Ислямски джихад" "управляват команден и контролен възел от Ал-Шифа в град Газа", заяви пред репортери Джон Кърби, говорител на Съвета за национална сигурност, позовавайки се на източници от американското разузнаване.

"Те са складирали оръжия там и са готови да отговорят на израелска военна операция срещу този обект".

Изявлението на САЩ идва в момент, когато се засилва натискът върху Израел заради блокадата на обширния комплекс "Ал-Шифа", където според лекари пациентите и хората, търсещи подслон, са блокирани в ужасяващи условия.

Според оценките на ООН вътре се намират най-малко 2300 души - пациенти, персонал и разселени цивилни - които може би няма да успеят да избягат поради ожесточените боеве от обекта, където запасите са почти изчерпани.

