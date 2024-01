Автобус със 77 туристи се преобърна край Венеция

А втобус със 77 туристи от Босна и Херцеговина (БиХ) се преобърна край Венеция след новогодишната нощ. Повече от 30 души са били леко ранени и им е била оказана помощ от местния медицински персонал, който е пристигнал с множество линейки.

Медиите съобщават, че пътният инцидент е станал в Сан Дона ди Пиаве около 2:30 ч., докато туристическият автобус с пътници от БиХ се е връщал към Триест.

Освен 77-те пътници в автобуса е имало и двама шофьори, съобщи N1.

Пожарникарите обезопасили преобърнатия настрани автобус и приключили с изваждането на всички хора, които все още се намирали в него.

Автобусът с туристи се е връщал към Триест след празнуване на Нова година във Венеция.

