Най-малко 21 души загинаха в автобусна катастрофа в Италия

Н ай-малко 21 души загинаха при падането на автобус от мост в Северна Италия днес, предаде "Ройтерс", като се позова на местните власти.

Трагедията е станала близо до Венеция, поясни кметът на града Луиджи Бруняро.

Близо 60 души отиват на съд заради рухването на моста в Генуа

Автобусът се отклонил от пътя и паднал близо до железопътните линии в предградието Местре, което е свързано с Венеция с мост. Причината за инцидента все още не е ясна.

"Това е апокалиптична сцена. Нямам думи", заяви Бруняро.

Най-голямата автобусна трагедия в Европа за последното десетилетие

Досега 18 тела са извадени от останките, след като автобусът, задвижван с метан, се е запалил. Ранени са поне 12 души, а 5 са в неизвестност.

Автобусът е превозвал местни хора, връщащи се от работа.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb