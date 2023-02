Австралия отказва да сложи лика на крал Чарлз III на парите си

А встралия ще изтрие британския монарх от своите банкноти, като замени образа на покойната кралица Елизабет II върху банкнотата от 5 долара с дизайн, почитащ културата на коренното население.

Решението на централната банка да остави нейния наследник Чарлз III извън банкнотата от 5 долара означава, че нито един британски монарх няма да остане върху австралийската хартиена валута.

Австралийската банка заяви, че ще се консултира с коренното население за нов дизайн, който "почита културата и историята на първите австралийци".

Тя заяви, че проектирането и отпечатването на новата банкнота ще отнеме "няколко години", като съществуващата банкнота от 5 долара ще остане законно платежно средство и след като новият дизайн бъде в ръцете на хората.

Смъртта на кралица Елизабет на 8 септември миналата година беше отбелязана с публичен траур в Австралия, но някои групи от коренното население също протестираха срещу разрушителното въздействие на колониална Великобритания по това време, призовавайки за премахване на монархията.

Централната банка заяви, че решението ѝ е подкрепено от лявоцентристкото лейбъристко правителство на министър-председателя Антъни Албанес, което подкрепя евентуално преминаване към австралийска република.

Този ход беше приветстван от републиканското движение в страната, което отбеляза, че коренното население предшества британското заселване с 65 000 години.

"Австралия вярва в меритокрацията, така че идеята, че някой трябва да бъде в нашата валута по рождение, е несъвместима, както и идеята, че той трябва да бъде наш държавен глава по рождение", заяви председателят на Австралийското републиканско движение Крейг Фостър.

"Мисълта, че един неизбран крал трябва да бъде на нашата валута вместо лидерите и старейшините на Първите нации и видните австралийци, вече не е оправдана във време на казване на истината, помирение и в крайна сметка на формална, културна и интелектуална независимост."