Показаха новите банкноти с лика на крал Чарлз III (СНИМКИ)

Ц ентралната банка на Англия разкри дизайна на банкнотите на крал Чарлз III. Портретът на краля ще се появи върху съществуващите дизайни на четирите полимерни банкноти (£5, £10, £20 и £50), без други промени в съществуващите дизайни, пише DarikNews.bg

Образът на краля ще се появи на лицевата страна на банкнотите, както и в камея в прозрачното защитно прозорче.



Очаква се новите банкноти да влязат в обращение до средата на 2024 г. Всички полимерни банкноти с портрет на покойната кралица Елизабет II остават законно платежно средство и обществеността може да продължи да ги използва както обикновено, съобщават от банката.

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ