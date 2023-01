Коронацията на крал Чарлз III : Всички подробности около тридневното събитие

К оронацията на крал Чарлз Трети ще бъде отбелязана с тридневни тържества и светлинно шоу, предадоха световните агенции, позовавайки се на съобщение, направено от Бъкингамския дворец. Предвиден е и концерт в замъка Уиндзор.

По случай събитието британците ще получат допълнителен почивен ден - 8 май.

"Техни Величества кралят и кралицата консорт се надяват уикендът на коронацията да стане повод за всички да прекарат времето си със семействата и приятелите и да празнуват", се казва в съобщението на двореца.

Вижте всички подробности за коронационния уикенд на краля и кралицата четете по-долу:

Коронационната служба

Събота, 6 май

Уестминстърското абатство

Шествието на краля ще започне от Бъкингамския дворец и ще стигне до Уестминстърското абатство, където ще се проведе коронацията на краля и кралицата. Провеждани от архиепископа на Кентърбъри, религиозната служба и празненството „ще отразяват ролята на монарха днес и ще гледат към бъдещето, като същевременно се коренят в дългогодишни традиции и блясък“.

Планирана е едночасова церемония, която ще посрещне 2000 гости, в сравнение с 8000 при тричасовата коронация на кралицата. От краля също се очаква да има "по-религиозна и културно разнообразна" служба и да премахне определени ритуали и екстравагантности.

След службата към монарсите ще се присъединят членове на кралското семейство за по-голямата коронационна процесия обратно към Бъкингамския дворец, където всички те ще се появят на балкона.

Коронационният концерт

Неделя, 7 май

Замъкът Уиндзор

Във втория ден от Коронацията, ще се проведе концерт, който ще включва състав от „глобални музикални икони и съвременни звезди“, подкрепени от оркестър от световна класа и танцьори. На него ще присъстват и доброволци от някои от благотворителните организации на краля и кралицата консорт. Ще има и множество тържества по улиците и парковете.

Коронационният концерт ще се излъчва на живо по BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 и BBC Sounds.

