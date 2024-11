Аварийно кацане: Необичаен "гръм" подплаши пътници в Сидни

С амолет на австралийската авиокомпания "Куонтас" за Бризбейн в Австралия кацна аварийно на летището в мегаполиса Сидни, след като пътниците чуха гръм от един от двигателите му, предаде Ройтерс.

Firefighters have contained a grass fire at Sydney Airport after a suspected engine explosion. https://t.co/IxZGzhM5WI pic.twitter.com/zeZ9MaMhx4