Самолет се разби върху автомобил, уби 5-ма души

М алък самолет се разби в автомобил след излитане от летище в предградие на Финикс, при което загиват 5 души

Малък самолет се е врязал в автомобил във вторник, след като е излетял от летище в предградията на Финикс, убивайки петима души, съобщи полицията.

Самолетът се е разбил при излитане от летище Falcon Field в Меса, се казва в изявление на полицията там. Лекият бизнес самолет Honda HA-420 се е ударил в автомобила извън територията на летището в 16:40 ч., според Федералната авиационна администрация.

Five lives feared to have been lost at Mesa, Arizona after a Honda HA-420 aircraft (N57HP) crashed on takeoff at approx. 1640 this afternoon.



The aircraft, while departing Runway 22L at Falcon Field Airport (Mesa, AZ, USA), initiated a high-speed RTO, but could not stop on the… pic.twitter.com/DprAoRXj76