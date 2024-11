Разследват кърваво нападение над спящ пътник по време на полет на United Airlines

С поред съдебни документи в понеделник мъж е нападнал спящ пътник в полет на United Airlines по време на кърваво и на пръв поглед случайно нападение.

ФБР твърди, че Еверет Чад Нелсън, който седял на седалка 35F, отишъл до тоалетната около два часа след полета от Сан Франциско, Калифорния, до Дълес, Вирджиния.

Връщайки се на мястото си, след като използвал тоалетната, той спрял до седалка 12F, където спял мъж, и започнал да го удря многократно.

Кръвта се разпръсква по двамата мъже, както и по седалката, прозореца и стената на самолета. В писмената декларация на ФБР се посочва, че жертвата се събудила с викове и други пътници се опитали да се намесят.

The FAA is investigating after man was arrested for allegedly beating a deaf and nonverbal man during a United flight. @trevorlault reports. pic.twitter.com/yFhnBY6VXz