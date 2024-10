Харис призова Тръмп да публикува информация за здравето си

К андидатката на Демократическата партия за президент на САЩ Камала Харис заяви, че съперникът ѝ от Републиканската партия Доналд Тръмп дава нов пример за липса на прозрачност, като не публикува подробните си здравни документи, предаде Ройтерс.

Вчера Харис публикува документ от лекаря си, в който се обявява, че тя е в добро здраве и е годна да заема най-високия пост в САЩ.

Vice President Kamala Harris' campaign hopes the release of her medical report will draw a contrast with Republican Donald Trump, who has shared only limited information about his health over the years, according to a campaign aide. https://t.co/etgcAim30z