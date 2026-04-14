Свят

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

Техеран от своя страна отговори със заплахи

14 април 2026, 06:51
Тръмп: Иран настоява за споразумение

Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп

Папа Лъв XIV отговори на Тръмп: Не се страхувам, ще продължа да говоря за мир

Тръмп с остри критики към папа Лъв и AI изображение, което предизвика бурни реакции

Иран: „Двойните стандарти“ на САЩ спъват мирното споразумение

Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата

Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

А мериканската армия наложи блокада на иранските пристанища като част от опитите за принуждаване на Техеран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение за край на войната, която продължава повече от шест седмици, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Иран отговори със заплахи срещу всички пристанища в Персийския залив и Оманския залив, насочвайки се срещу съюзническите държави на САЩ.

Тръмп заяви във Вашингтон, че блокадата е била наложена в 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време).

“Не може да позволим една държава да изнудва или рекетира света, защото това правят те”, добави той.

Докато говореше пред Овалния кабинет, американският президент намекна, че САЩ все още са склонни да преговарят с Иран. 

“Мога да ви кажа, че ни се обади другата страна“, каза Тръмп. Той добави: “Тази сутрин ни се обадиха правилните хора, подходящите хора, и те искат да постигнат сделка.“

Президентът обаче не уточни кой му се е обадил и какво са обсъдили. 

Минути преди началото на блокадата Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) издаде предупреждение, в което се казва, че ограниченията включват “цялото иранско крайбрежие, включително пристанищата и енергийната инфраструктура”. 

Организацията добави, че няма данни мерките да са засегнали преминаването през протока на кораби, пътуващи към или от дестинации извън Иран, но предупреди, че плавателните съдове могат "да се сблъскат с военно присъствие" в района.

Затварянето от Иран на Ормузкия проток, през който в мирно време преминават около 20% от световните доставки на петрол, доведе до рязък скок в цените на горивата, а впоследствие и до поскъпване на газа, храните и други основни стоки далеч извън пределите на Близкия изток.

В съобщение в социалните мрежи, публикувано малко след началото на блокадата, Тръмп заяви, че иранският флот “лежи на дъното на морето, напълно унищожен“, но добави, че Техеран все още има “бързи атакуващи кораби“ и предупреди, че “ако някой от тези кораби се доближи до нашата блокада, той ще бъде незабавно унищожен“. 

Иран отправи свои собствени заплахи. 

„Сигурността в Персийския залив и Оманско море е или за всички, или за никого. Никое пристанище в региона няма да бъде безопасно“, се казва в изявление на иранските военни и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Заплахите спряха ограниченото корабоплаване, което се възобнови в протока след прекратяването на огъня. Морски наблюдатели съобщиха, че над 40 търговски кораба са преминали от началото на примирието миналата седмица, което е спад от приблизително 100 на 135 преминавания на кораби на ден преди войната.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
сащ иран пристанища ормузки проход блокада
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

