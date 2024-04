Полярния вихър обърна посоката си - сега се върти наобратно

Г олямото течение на циркулиращия въздух, наречено арктически полярен вихър, напълно е променило посоката си и сега се върти "наобратно". Сега ветровете духат на изток, а учените се опитват да прогнозират как това ще се отрази на метеорологичните системи през следващите месеци.

Преди да започнете да си представяте внезапен срив на метеорологичните системи на нашата планета, тези обрати не са толкова необичайни. Въпреки че силата на обърнатите ветрове привлече вниманието, това не е първият обрат тази година.

През летните месеци в Северното полукълбо циркулиращите ветрове на вихъра се забавят и започват да се въртят и на изток (по посока на часовниковата стрелка около Арктика).

Въпреки това обръщането от западно към източно през зимните месеци може да има значително въздействие, а малко от тях са толкова драматични, колкото това, което наблюдавахме през март 2024 г. То е в топ шест на най-силните обръщания от 1979 г. насам, казва пред Spaceweather.com климатологът Ейми Бътлър от Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA).

