"Значително, необичайно": Озоновата дупка над Южния полюс е по-голяма от Антарктида

О зоновата дупка над Южния полюс е по-голяма от обичайното, като е станала по-голяма от Антарктида по размери и според експерти ще продължи да расте през следващите две до три седмици, съобщи Асошиейтед прес.

Службата за атмосферно наблюдение по програмата "Коперник" на ЕС отчете, че за две седмици озоновата дупка е нараснала значително и е сред 25% на най-големите такива явления, регистрирани от специалисти от 1979 г.

"Положението е много подобно на миналата година, която озоновата дупка също не беше необичайна до началото на септември, но след това се превърна в една от най-големите и дълготрайни в историята на нашите наблюдения. Вихърът е доста стабилен, а температурата в стратосферата е дори по-ниска от миналата година, така че дупката може да продължи да расте две или три седмици", каза Винсент-Анри Пеш, ръководител на спътниковата мониторингова програма.

