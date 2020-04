Дупка с рекордни размери се е отворила в озоновия слой над Арктика

В озоновия слой над Арктика се е отворила огромна дупка. Според учените тя е резултат от необичайно ниските температури в атмосферата над Северния полюс.

Дупката, която бе проследена от космоса и Земята през последните няколко дни, достигна рекордни размери, но не се очаква да представлява опасност за хората, освен ако не се придвижи повече на юг, пише The Guardian.

В случай обаче, че тя достигне населените райони простиращи се там, като Южна Гренландия, хората биха били изложени на повишен риск от слънчево изгаряне.

