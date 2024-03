Археолози откриха древно пристанище на дъното на Черно море

П ървите подводни разкопки, проведени в залива Керпе в турската черноморска зона, разкриха пред археолозите територията на древно пристанище, съществувало преди повече от 2000 години, съобщава порталът Arkeonews.

Разкопките са извършени в района на град Кандира в Турция, в залив, който и сега осигурява естествена защита от ветрове и силни вълни. Смята се, че това място преди е било добре познато на гърците като „Калпе“, или в превод „гърне, съд“, а сега се нарича Керпе.

