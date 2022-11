"Сякаш току-що са били изоставени": Откриха 3 кораба на дъното на Балтийско море

Д атски изследователи откриха три добре запазени потънали кораба в Балтийско море, които според оценките могат да бъдат на повече от 300 години, предаде ДПА, позовавайки се на Морския военен музей в Тиборон, Ютланд.

Два от плавателните съдове почти сигурно са нидерландски товарни кораби, докато третият и най-голям вероятно е бил скандинавски, казаха от музея.

И трите кораба са открити на дълбочина около 150 метра.

Danish Baltic Sea expedition from Sea War Museum Jutland finds intact 300 year old shipwrecks at great depths. Here is a 3D video of one of the ships called the Cannon Ship. https://t.co/mmSypPNuHE