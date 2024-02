Откриха бирена бутилка на дъното на Марианската падина

О кеанографът Доун Райт разказа за необичайно откритие на дъното на Марианската падина. През 2022 г. тя проведе изследване на Challenger Deep, най-дълбоката точка на повърхността на Земята.

Д-р Райт се спусна на дълбочина повече от 10 км в подводница с двама души и откри, че бутилка бира лежи в утайката на дъното на бездната. Интересното е, че дори все още има етикет.

Beer bottle found by scientists 6 miles deep in the Mariana Trench. Our rubbish is reaching the deepest depths of our seas before we are...



Even further evidence that we must do better by the ocean. https://t.co/Qqd3q5ICWP pic.twitter.com/yNMQ79nQmF