Арестуваха българин погрешка в Лондон

24-годишният Александър Ангелов от Русе е задържан на летище „Станстед“ след объркване с издирван друг човек

8 ноември 2025, 08:55
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Въпреки критиките: SHEIN предизвиква огромен интерес във Франция

Орбан замина за Вашингтон, ще разговаря с Тръмп

"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"
Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI

Румъния иска своя дял от европейската отбрана

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

С лед кратка екскурзия в Лондон Александър от Русе е готов да се прибере у дома. Точно преди полета от летище „Станстед“ за София,  обаче младият мъж е задържан по грешка. Причината е, че британските власти издирвали друго лице със сходно име.

„При проверката на бордната карта и на паспорта машината започна да мига в червено и ме изведоха четирима-петима униформени. Казаха ми, че съм нарушил пробацията си, а аз дори не знаех за такава“, разказва Александър.

Така започва близо двудневният му престой в ареста.

„Казаха ми, че няма да се кача на самолета и трябва да изчакам, за да ме отведат в съда. Подозирам, че изобщо не са проверили документите ми, а просто са ги прибрали в плика с иззетите ми вещи“, споделя още той.

Първото му желание е да се свърже с родителите си, но получава отказ.

„Казаха ми, че международни обаждания не се правят. Стоях там 25 часа, без да ям. Бях объркан и шокиран, мислех какво ли си представят близките ми“, разказа Александър пред NOVA.

Приятелят му, който пътува с него, успява да извести семейството едва след като се прибира в България.

Междувременно Александър е изправен пред съд във Великобритания.

„Питаха ме за имената и датата на раждане. Моите не съвпадаха. Видях, че издирваният човек е роден в друга година и дори се различава една буква в имената ни.“

След кратко заседание младият мъж е преместен в друго районно, където разбира и причината за объркването. Едва след повторна проверка става ясно, че задържаният няма никаква прилика с издирваното лице.

„Когато ме регистрираха, се видя, че не си приличаме. Консултираха се няколко души и всички потвърдиха. Накрая ми взеха и отпечатъци, за да се уверят“, разказва мъжът.

След 40 часа неяснота Александър е освободен и се прибира у дома. Той обаче споделя, че ще търси обезщетение за преживяното.

„Имам посттравматичен стрес. Дори когато минавам през летища, се оглеждам дали няма да изскочи униформен. Всичко това можеше да се предотврати още на летището, ако просто бяха проверили личната ми карта.“

Семейството му се е опитало да потърси съдействие от българското посолство в Лондон, но отговор е дошъл едва след освобождаването му.

В отговор до медиите Министерството на външните работи посочи:

„Посолството на Република България в Лондон е предприело всички необходими действия, за да окаже съдействие в рамките на своята компетентност. Защитата на правата и законните интереси на българските граждани в чужбина е приоритет в работата на МВнР. Ако се докаже, че спрямо български гражданин са извършени неправомерни действия, ще бъдат предприети всички възможни мерки по дипломатически път.“

Източник: NOVA    
Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Акад. Николай Денков избран за зам.-председател на

Салах Абдеслам замесен в нов терористичен план от затвора

Предлагат увеличение на данъчната оценка на имотите

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Любопитно Преди 28 минути

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

Рюте: НАТО ще изтъква ядрените си способности срещу Русия

Свят Преди 46 минути

Преди малко повече от две седмици Русия започна мащабно учение на своите стратегически ядрени сили

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

България Преди 2 часа

Забраната за износ на дизел и авиационно гориво дава сигурност на българската икономика, заяви той

Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Финалистът Калоян среща своя ученик Максим на Арената в Дивия север

<p>Над 200 станаха жертвите на тайфуна &quot;Калмаеги&quot; във Филипините</p>

Свят Преди 2 часа

109 души все още са в неизвестност

Путин назначи нов заместник-секретар на Съвета за сигурност

Свят Преди 3 часа

Длъжността ще заеме Андрей Булга, един от досегашните зам.-министри на отбраната

„Парадоксът на ужаса“: Как страшните филми могат да успокоят тревожността ви

Любопитно Преди 3 часа

Страшните филми могат да бъдат идеалната терапия по време на тревожни моменти

Верижна катастрофа на АМ „Тракия”, шофьор е с опасност за живота

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал на 166 км в посока София

Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

България Преди 4 часа

Обвиненията срещу него са две - за умишлено причиняване на смърт и за нелегален трафик

"Пътна полиция" с акция по големите ни гранични пунктове

България Преди 4 часа

Проверява се за неплатени глоби и за нередности на пътя

Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

Пари Преди 4 часа

Най-важното за България е висок растеж, висока конкурентоспособност и висока привлекателност за инвестиции, заяви тя

Йотова: Ако загубим "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация

България Преди 4 часа

Решението за бъдещето на рафинерията е от национално значение, отбеляза вицепрезидентът

Украински дронове поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област

Свят Преди 5 часа

В момента се прави оценка на щетите

Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, мъж е в болница

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал в района на с. Ягода

Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

България Преди 6 часа

В селото е обявено бедствено положение и се говори за смяна на водопровод

Делян Пеевски поздрави полицаите за професионалния им празник

България Преди 6 часа

Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, заявява лидерът на "ДПС-Ново начало"

