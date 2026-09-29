Журналист ще наследи най-младия крал в света на фона на скандал с таен син

П ринц Едуард Рукиди Киджанангома Нябонго I, който днес ще бъде коронован за крал на кралство Тооро в Уганда, отдавна е познато лице в страната. За много угандийци той беше известен не като престолонаследник, а като разказвач на истории, дългогодишен водещ и редактор в държавната телевизия.

Сега обаче самият Киджанангома се превърна в обект на медийно внимание, след като издигането му на трона на Тооро предизвика противоречия и широки реакции извън границите на страната.

Тооро е едно от четирите основни официално признати исторически кралства в Уганда. През последните 31 години то беше оглавявано от крал Ойо Ниимба Кабамба Игуру Рукиди IV, известен някога като „кралят момче“, след като се възкачва на трона още като дете.

Ойо става крал през 1995 г. едва на тригодишна възраст след смъртта на баща си. Тогава той е най-младият монарх в света и управлява до миналия месец, когато почина от рак едва на 34-годишна възраст.

Коронацията е ден за празнуване, който включва традиционни обреди, започващи от полунощ. След това новият крал изминава около 4 км до официалния кралски дворец Карузиика, където бива коронован.

Следва инсцениран бой, който символизира, че кралската власт не идва лесно, а след това той бива благословен от членове на кралския клан Бабиито, заяви министърът на информацията на кралство Тооро Чарлз Мвангухя пред подкаста BBC Focus on Africa.

Той изпълнява и други церемонии, огласяващи поемането на престола, преди да седне на трона и на главата му да бъде поставена истинска корона - символ на новата му власт и позиция като нов крал на Тооро.

Omukama Edward Rukidi Nyabongo I and Queen Rebecca Amoding Rukidi pose for a photo with guests at St. John’s Cathedral after the coronation church service.#SanyukaUpdates #TooroCoronation pic.twitter.com/0yT0y3X9dK — Sanyuka TV (@sanyukatv) September 29, 2026

Споровете около избора

Изборът на Киджанангома за крал обаче далеч не беше лесен. Според традицията признат син на починалия крал трябва да го наследи. Близки членове на кралското семейство заявиха, че Ойо е оставил малък син и завещание с инструкции детето да бъде следващият на трона.

Синът обаче така и не беше представен пред обществеността, нито беше признат от съвета от 21 членове на клана Бабиито, които избират краля и в крайна сметка предпочетоха Киджанангома.

Покойният крал Ойо никога не е бил публично женен и малко се знае за съпругата му или техния син. Въпреки това майка му, кралица Бест Кемигиса, настояваше, че завещанието на покойния крал е трябвало да бъде уважено.

Съветът по унаследяването обаче пренебрегна нейните желания, заявявайки, че процесът на избор е проведен в пълно съответствие с обичаите и традициите на Тооро.

Така новият крал се оказа в центъра на спор за унаследяването, а Кемигиса и нейните близки роднини останаха недоволни от резултата. Кемигиса нарече избора на Киджанангома „обявяване на втори крал“, направено „веднага след като завещанието на крал Ойо беше прочетено пред членовете на кралското семейство“.

„Като майка, това беше изключително болезнено“, каза тя, описвайки как празненствата за следващия крал са се провеждали „само на метри от мястото, където лeжеше тялото на сина ми“.

По-късно кралицата заяви, че синът на Ойо, който се намирал в американския щат Тексас, е трябвало да се върне у дома, но това не е могло да се случи в условията на „напрегнат и поляризиран спор за унаследяването“. „Никое дете не бива да бъде поставяно в обстоятелства, при които връщането в родината на баща му би означавало да бъде въвлечено във враждебност и конфликт“, заяви Кемигиса в публикация в X.

Но според министъра на информацията на кралство Тооро въпросният син „не е бил представен никъде, което означава, че има все по-голямо приемане на факта, че колкото и да е тъжно, крал Ойо не е оставил син след себе си“.

Въпреки че крал Ойо наследява короната от баща си, Мвангухя каза пред BBC, че „короната премина към друга линия в управляващия клан“. Крал трябва да произхожда от клана Бабиито и по-конкретно от родословието на крал Джордж Дейвид Матю Камураси Рукиди III, според източници от кралския дворец.

Киджанангома и покойният крал Ойо са братовчеди. И двамата са внуци на Рукиди III, 11-ият крал (Омукама), управлявал кралство Тооро от 1928 до 1965 г.

Киджанангома беше сред няколкото души, обмисляни за ролята, включително принц Джордж Десмонд Камураси, който играе футбол за един от най-известните аматьорски клубове в Обединеното кралство. Според комитета по унаследяването капитанът и вратар на South East Dons е отказал предложението за трона, позовавайки се на други отговорности.

След като беше официално обявен, Киджанангома обеща, че дворецът ще бъде отворен за хората, и се закле да се фокусира върху единството и развитието.„Искам от вас едно нещо - те ми дадоха тази титла на крал, но аз не мога да работя сам, трябва да работя с вас“, каза той.

Политическият контекст

Традиционните крале в Уганда нямат формална политическа власт, но запазват културно влияние и се радват на значителна лоялност в общностите, които ръководят.

Страната е дом на четири основни кралства, най-голямото и най-известното от които е Буганда в централния регион, обхващащ столицата Кампала. Кралствата бяха премахнати през 1967 г., но правителството при президента Йовери Мусевени ги възстанови в началото на 90-те години.

Правителството заяви, че това е направено с цел насърчаване на културната гордост и националното единство, но ходът беше тълкуван и като начин за умиротворяване на общностите и изграждане на политическа лоялност.

На фона на спора за унаследяването правителството подкрепи избора на клана Бабиито в лицето на Киджанангома. Главният прокурор Сам Маянджа заяви, че кралство Тооро има зелена светлина да пристъпи към коронацията, тъй като срещу него не е имало официална жалба.

Датата на коронацията беше обявена от правителството, като се очаква президентът Мусевени да присъства. Синът на президента и шеф на армията, Мухоози Кайнеругаба, също публично подкрепи Киджанангома. „Да царува дълго!“, написа той в X.

От журналистиката до трона

Самото име на Киджанангома подсказва за кралския му произход. Баща му, първият Киджанангома, е роден през годината, в която крал Рукиди III сяда на трона. Кралят му дава това име, което означава „онзи, който идва с кралския барабан“.

Барабанът на кралската власт, предречен две поколения по-рано, сега се завръща при своя носител.

Киджанангома е роден през 1970 г. и е израснал в семейния дом в село Кидукуру във Форт Портал, на около 300 км от Кампала. Той напуска селото, за да продължи образованието си, и се дипломира със специалност „Масова комуникация“ от престижния угандийски университет „Макерере“ през 1999 г. Работи като журналист и радиоводещ в кариера, продължила повече от две десетилетия, включително в съседна Руанда и у дома, в държавната телевизия на Уганда (UBC).

Годините, прекарани в общуване с обществеността, взаимодействията с лидери и досега до националните въпроси в работата му като журналист, може да му послужат добре при завръщането му в общността, от която произлиза, този път като неин лидер.

След като беше обявен за крал, Киджанангома заяви, че ще използва контактите, които е изградил за 21 години работа като журналист, „за да извоюва добри неща за нашия народ“. Майка му, Асимве Юста Киджанангома, е уверена, че той е добре подготвен за новата си роля. Тя казва, че възпитанието му е било дълбоко вкоренено в традициите.

„Отгледах го със строгите сурови традиции на старото кралство, с инструкции и каране. Смея се с него, а друг път му се карам“, каза тя пред BBC.Тя добави: „Еди е възпитан, той не се бие и не вика, дори когато спорят с него - казва няколко думи и не задълбава“.

Тя се чувства щастлива за сина си, въпреки че признава, че изпитва смесени емоции, особено след като той поема властта след смъртта на един „велик човек“.