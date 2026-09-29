След 25 години пауза: Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс отново заедно в „Мумията 4“

П очти три десетилетия след като за първи път облече кожения елек на чаровния авантюрист Рик О'Конъл, носителят на „Оскар“ Брендън Фрейзър официално се завръща на снимачната площадка. 57-годишният актьор бе уловен от папараци по време на снимките на дългоочакваното продължение „Мумията 4“ в Лондон, съобщава People.

На кадрите Фрейзър носи кафяво кожено яке и бяла каска, докато пилотира ретро ракетна кола по време на заснемането на сцена със скоростни състезания от 1957 г.

Големият реюниън с Рейчъл Вайс

Най-голямата изненада за феновете обаче е завръщането на Рейчъл Вайс в ролята на Евелин О'Конъл. 56-годишната актриса също бе заснета в пълния си блясък пред Британския музей в Лондон - облечена в стилна ретро пола на жълти точки, кафяво сако и широка шапка.

First look at Rachel Weisz on ‘The Mummy 4’ set and more star snaps https://t.co/kgCmRdC8oh pic.twitter.com/KVTpm1lbXG — Page Six (@PageSix) September 28, 2026

Това е първият път, в който Фрейзър и Вайс застават заедно пред камера за франчайза от хита „Мумията се завръща“ през 2001 г. Припомняме, че Вайс отказа участие в третата част от 2008 г., където ролята ѝ бе поета от Мария Бело, а последвалият рестарт на поредицата с Том Круз през 2017 г. се превърна в пълен боксофис провал.

„Събираме отново бандата!“

Въпреки че сюжетът се пази в пълна тайна, Фрейзър неотдавна загатна пред Водещия Джими Фалън, че новата продукция ще върне оригиналния дух и легендарните актьори:

„Събираме отново бандата - това е единственият правилен начин. На път сме да дадем на публиката онова, за което ни моли през последните 20 години. Влизам отново във форма за тези 57-годишни кости и нямам търпение!“, сподели с усмивка актьорът.

Към актьорския състав се завръщат още любимите лица Джон Хана (в ролята на брат ѝ Джонатан), Одед Фер (Ардет Бей) и Кевин Дж. О'Конър. Режисурата на лентата е поверена на дуото Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Жилет („Писък“).

Премиерата на „Мумията 4“ в кината е насрочена за 15 октомври 2027 г.