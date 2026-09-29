Отлагат сертифицирането на Boeing 737 MAX 10 заради софтуерен проблем

С ертифицирането на дългоочаквания Boeing 737 MAX 10 се отлага заради новооткрит софтуерен проблем. Това съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Американският авиационен регулатор ще провери дали проблемът създава неприемлив риск за безопасността. Проверката може да доведе до допълнителни месеци работа по отстраняването му, преди най-голямата версия на семейството 737 MAX да получи необходимия сертификат.

Сертифицирането на самолета се очакваше да бъде завършено през октомври.

Certification of Boeing’s long-delayed 737 Max 10 variant will be held up by the Federal Aviation Administration over a new software issue https://t.co/OrG1fxc55Q — Bloomberg (@business) September 28, 2026

Какъв е проблемът

В събота Boeing съобщи, че софтуерен проблем, който засяга някои самолети 737 MAX, може при определен сценарий по време на кацане да попречи на пилотите да получат достъп до автоматизираните системи за насочване на полета.

Компанията е информирала операторите на самолетите за проблема и разработва софтуерна актуализация, която да го отстрани трайно.

FAA ще оцени предложеното решение и ще определи дали са необходими допълнителни действия, преди да бъде издаден сертификатът за 737 MAX 10.

Ново забавяне за най-голямата версия на MAX

Отлагането е поредното препятствие пред Boeing по пътя към пускането на пазара на 737 MAX 10 - най-голямата версия на най-продаваното семейство пътнически самолети на производителя.

MAX 10 е разработен като по-голям вариант на 737 MAX и е предназначен да превозва повече пътници от останалите версии на семейството.

Получаването на сертификат от FAA е необходимо, преди самолетът да може да бъде въведен в редовна търговска експлоатация.