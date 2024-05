Драматични сблъсъци: Арести на пропалестински демонстранти от Колумбийския университет в САЩ

П ропалестинската демонстрация, която парализира Колумбийския университет, завърши драматично късно снощи, когато полицаи с щитове за борба с безредиците нахлуха в кампуса на университета от Бръшляновата лига, влязоха в административната сграда, която протестиращите превзеха предишната вечер, и извършиха десетки арести, предаде АП.

Watch as pro-Palestine demonstrators seize Hamilton Hall, a building at Columbia University with a history of student takeovers, renaming it “Hind’s Hall,” a tribute to Hind Rajab, a Palestinian girl who was killed in Israel’s war against Hamas in Gaza. https://t.co/2kRrhtWp9z pic.twitter.com/brZyJ7P0z2

В изявление, разпространено от говорител на Колумбийския университет, се казва, че нюйоркски полицаи са влезли в кампуса, след като университетът е поискал помощ. Палатковият лагер на територията на висшето учебно заведение в знак на протест срещу войната между Израел и "Хамас" е бил прочистен, както и сградата "Хамилтън Хол", където полицаи са използвали стълба, за да се изкачат през прозореца на втория етаж. Протестиращите завзеха сградата около 20 часа по-рано.

#WorldNews: #NewYork City police raided #ColumbiaUniversity to arrest pro-#Palestinian demonstrators, some of whom had seized an academic building, and to remove a protest encampment the Ivy League school had sought to dismantle for nearly two weeks.https://t.co/ejpFAGc1tU