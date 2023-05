САЩ разработват антидот срещу радиация от мръсна бомба

В САЩ е започнало първото изпитание върху хора на нов тип антидот срещу мръсна бомба под формата на хапче. То е предназначено да премахва вредното радиоактивно замърсяване от тялото.

Смята се, че препаратът HOPO 14-1 действа срещу няколко радиоактивни вещества, които могат да се използват в оръжия, включително уран. Ако се окаже безопасен и ефективен, HOPO 14-1 може да предпази от потенциални вреди от ядрени аварии или терористични атаки.

☢️ The first human trial of a new type of dirty-bomb-antidote pill, designed to remove harmful radioactive contamination from the body, is starting in the US.



It’s thought to work against several materials that might be used in weapons, including uranium. https://t.co/C5V6HyPmmw