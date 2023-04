Почитаме паметта на загиналите при Чернобилската катастрофа

Н а 26 април 1986 г. в 01:23 часа чернобилският реактор №4 експлодира. Светът става свидетел на най-тежката ядрена катастрофа в историята на човечеството.

Взривът разпалва пожар, който гори в продължение на 10 дни. Близо 300 хиляди души са принудени да напуснат домовете си. Междувременно Северна Европа е обсипана от радиоактивни материали.

При експлозията загиват двама души. Но инцидентът нанася немислимо тежки вреди на хората, които се раждат дни, месеци и дори няколко години по-късно.

Според доклад на "Грийнпийс" от 2006 г., Чернобилската катастрофа е довела до над четвърт милион случая на рак, от които почти 100 хиляди са се оказали фатални. През 2011 г. Съюзът на загрижените учени – неправителствена организация, предположи, че броят на смъртните случаи вследствие на Чернобил ще варира около 25 хиляди – шест пъти над прогнозата на ООН. А според Международната агенция за ракови изследвания, инцидентът ще отнеме живота на 16 хиляди европейци до 2065 г.

Инцидентът в северна Украйна е съчетание от дефектен дизайн и оперативна грешка, които създават смъртоносен радиоактивен облак. Реакторите на Чернобилската АЕЦ са спрени и по-късно извадени от употреба. №4 е заграден с нестабилен бетонен пашкул.

През 2015 година международни донори събраха допълнителни 180 млн. евро, за да финансират нов саркофаг за атомната електроцентрала в Чернобил.

Ето как изглеждат първите дни след аварията в Чернобилската АЕЦ през бюлетините на БТА от 1986 г.

На 28 април 1986 г., в 21:20 часа, е публикувана кратка информация от ТАСС, в хрониката на „Международна информация“:

Москва, 28 април /ТАСС/ - В Чернобилската атомна електроцентрала стана авария. Повреден е един от атомните реактори. Вземат се мерки за ликвидиране на последиците от аварията. Оказва се помощ на пострадалите. Образувана е правителствена комисия.

На следващия ден, 29 април, също в „Международна информация“ на БТА, в 21:07 часа е публикувано съобщение на Министерския съвет на СССР:

Москва, 29 април /ТАСС/ - Както вече бе съобщено в печата, в Чернобилската атомна електроцентрала, разположена на 130 километра северно от Киев, стана авария. На мястото работи правителствена комисия под ръководството на заместник-председателя на МС на СССР Борис Шчербина. В нея влизат ръководители на министерства и на ведомства, видни учени и специалисти.

По предварителни данни аварията е станала в едно от помещенията на 4-ти енергоблок и при нея е била разрушена част от строителните конструкции на корпуса на реактора, той е бил повреден и е имало известно изтичане на радиоактивни вещества. Другите три енергоблока са спрени. Те са изправни и се намират в експлоатационен резерв. При аварията са загинали двама души.

Взети са най-необходимите мерки за ликвидиране на последиците от аварията. Сега радиационната обстановка в електроцентралата и в местността около нея е стабилизирана, на пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ.

Жителите от селището на АЕЦ и от трите най-близки населени пункта са евакуирани. Непрекъснато се наблюдава състоянието на радиационната обстановка в Чернобилската АЕЦ и в околността.

В същото време в поверителното приложение на БТА на 29 април 1986 г. може да се прочете информация за инцидента: „Аварията в Чернобилската атомна електроцентрала по единодушното мнение на западни специалисти вероятно е причинила смъртта на много хора, предават западните осведомителни агенции. В многобройни съобщения от Москва, Стокхолм, Вашингтон, Лондон и Бон, Ройтер, АП, ЮПИ и АФП изтъкват, че „в краткото съобщение на ТАСС не са посочени причините за аварията, нито броят на жертвите и последиците от нея.“ Но според всички информации фактът, че СССР официално съобщава за бедствието – „нещо безпрецедентно в информационната му практика“, говори, че „се е случило нещо много сериозно“. Такъв е и коментарът на официални говорители във Вашингтон, например говорителят на Белия дом Едуард Джереджиян, заявил снощи: „Трябва да е нещо много сериозно, след като Съветите говорят публично за инцидента“.

Информацията в поверителното приложение от тази дата е разделена на две части – до обед и следобед, всяка от около пет страници.

В частта, която съдържа данните до обед, пише, че по информациите на западните осведомителни агенции се научава, че първите подозрения за евентуален инцидент с атомна електроцентрала дошли от Швеция, където било измерено рязко покачване на радиацията – пет пъти повече от нормалната. „За повишаване на радиацията съобщили малко по-късно и други страни в Северна Европа – Финландия, Дания и Норвегия…Според специалисти, цитирани от агенциите, степента на радиоактивност не е вредна за жителите на засегнатите страни. Освен това специалистите предвиждали, че облакът ще се разсее за няколко дни“.

В поверителното приложение от 29 април 1986 г. следобед се посочва, че "инцидентът в Чернобилската атомна електроцентрала, на около 130 км северно от Киев, е тема номер 1 днес на коментари и спекулации на АП, АФП, Ройтер и ЮПИ, на различни специализирани институти и отделни специалисти в атомната област на Запад, както и на политически дейци. Четирите западни агенции цитират западни представители в Москва, които разговаряли с жители на Киев. От тези разговори станало известно, че в неделя сутринта много автобуси в града били отклонени от нормалната си дейност, „за да превозват евакуираните от село Чернобил и от град Припят (25-30 хиляди жители близо до Чернобил)“. Според журналист от в. „Правна Украини“, служителка в един киевски хотел и други източници в Киев „всичко в града е нормално и няма никакво безпокойство“, пише в информацията в приложението. Там се отбелязва още, че Международната агенция по атомна енергия във Виена (МАГАТЕ) е съобщила в този ден, че Съветският съюз я е уведомил официално за инцидента.

На 30 април, в 21:25 часа в редовния бюлетин „Международна информация“ на БТА е публикувано съобщение на Министерския съвет на СССР:

Москва, 30 април/ТАСС/ На Чернобилската атомна електроцентрала продължават работите за ликвидиране на последиците от станалата авария. В резултат на взетите мерки през изминалото денонощие е намаляло отделянето на радиоактивни вещества, а равнището на радиацията в района на атомната електроцентрала и в селището край нея е спаднало.

Измерванията, които специалистите правят с контролна апаратура, показват, че не е настъпила верижна реакция на разпадане на ядреното гориво, реакторът е загасен.

Започнати са работи за изчистване на замърсените участъци в околността, като за тяхното изпълнение са привлечени специализирани подразделения, снабдени с необходимата съвременна техника и с ефективни средства.

Някои агенции на запад разпространяват слухове, че при аварията в АЕЦ били загинали хиляди хора. Както вече бе съобщено, фактически са загинали двама души и само 197 са хоспитализирани. От тях 49 са напуснали болницата след изследване. Предприятията, колхозите, совхозите и учрежденията работят нормално.

Министерският съвет на Украйна съобщи, че по данни на правителствената комисия сега радиационната обстановка в Чернобилската атомна електроцентрала и в околността се подобрява. Състоянието на въздушната среда в останалата част от Киевска област и в Киев не буди опасения. Качеството на питейната вода, както и на водата в реките и водоемите отговаря на нормите. Извършва се наблюдение над състоянието на околната среда.

На 1 май в 15:00 часа, също в „Международна информация“ на БТА, четем:

Москва, 1 май /ТАСС/ - Вчера в Чернобилската атомна електроцентрала продължи работата за осъществяване на комплекса от технически мерки.

Радиоактивността на територията на атомната електроцентрала и в селището край нея е намаляла един и половина – два пъти.

Извършва се работа за дезактивиране на замърсените участъци, които граничат с територията на АЕЦ.

Продължава да се оказва помощ на пострадалите. 18 души са в тежко състояние. Сред пострадалите няма чуждестранни граждани.

В бюлетините на БТА може да се прочете и Доклад за авариите в американските АЕЦ, публикуван на 5 май с източник Вашингтон. "Близо 20 хиляди различни аварии и инциденти са станали в американските атомни централи", пише в публикацията, в която се цитира доклад, подготвен от американската обществена организация „Пъблик ситизън“. .

По-късно през деня, в 20:05 часа, в "Международна информация" има официално съобщение от МС на СССР:

Москва, 5 май /ТАСС/ - На 4 май в Чернобилската АЕЦ продължи осъществяването на комплекса от мерки за отстраняване на последиците от аварията. Пречиства се територията на 4-тия блок на АЕЦ. Отделянето на радиоактивни вещества продължава да се понижава. Започнато е ограждането със земни валове на река Припят в района на АЕЦ, за да бъде предотвратено евентуалното ѝ замърсяване.

Радиационната обстановка в Украйна и Белорусия се стабилизира с тенденция към подобряване. В тези райони се вземат необходимите санитарно-хигиенни и лечебно-профилактични мерки. Евакуираното от 30-километровата зона на АЕЦ население временно се трудоустроява в други предприятия и строежи, в колхози и совхози.

В бюлетина на „Вътрешна информация“ на БТА на 5 май 1986 г. към 19:00 часа има информация за съобщение на българския Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет. В съобщението пише: „Наблюденията за радиационната обстановка продължават. Усилена и разширена е мрежата за контрол, която непрекъснато дава данни за цялата страна.

В по-голямата част от окръзите няма изменения в нормалната радиационна обстановка, характеризирана със среден показател за страната от 0,015 до 0,025 милирентгена за час.

В някои окръзи беше регистрирано увеличение на радиацията до три пъти. Това увеличение не представлява опасност за населението. Наблюдава се вече намаление на радиацията в точките, където бяха регистрирани изменения. Проверени са всички водоизточници в страната – водата е с нормални показатели.

Общата радиационна обстановка показва, че не съществува опасност за здравето на населението.

Интересен акцент в информационния поток за Чернобилската катастрофа е публикация от 6 май в „Международна информация“ на БТА със заглавие „Вестник „Правда“ за аварията на Чернобилската АЕЦ“, в която се посочва, че положението продължава да е сложно, но главното е, че обстановката се контролира не само около АЕЦ, но и в съседните райони, а равнището на радиацията се е понижило. „В репортаж от специалните си кореспонденти в района на централата „Правда“ пише, че е пуст градът, където допреди няколко дни работеха и живееха 25 хиляди енергетици и строители, химици, работници в речния транспорт. Само от време на време на улиците се показва специална кола на службата за дозиметричен контрол“, се посочва в информацията.

Вестникът разказва за самата нощ на инцидента: „Взрив разруши строителните конструкции на сградата на реактора и избухна пожар. Това стана през нощта… След взрива се запали покритието на машинната зала. Пожарникарите се борели с 30-метрови пламъци. Ботушите им затъвали в разтопения от високата температура битум. Димът и нагарът затруднявали дишането, но смелчаците се сражавали мъжествено. По мнението на специалистите извършвайки подвиг, пожарникарите ограничили значително мащабите на аварията…“.

Също на 6 май в поверителните приложения на БТА, които по темата надхвърлят общо 50 страници до края на май, се цитира информация на Ройтер с източник Москва, в която се посочва, че според западни специалисти описанието на злополуката в Чернобилската АЕЦ в статия, публикувана в същия ден във в. „Правда“, „съдържа твърде малко неща, които не са били вече известни от сателитни снимки. Статията е най-подробното описание, дадено досега от официалните средства за информация в СССР за катастрофата на 26 април…..“

В информацията се цитират думите на дипломат, че учените ще бъдат „в състояние да дадат по-цялостна оценка на обстановката, след като тримата специалисти от МАГАТЕ, намиращи се в този момент в Москва, направят своя доклад“.

Днес, 37 години по-късно, равносметката вече е ясна - в момента на аварията загиват двама души, а около 600 служители в централата и пожарникари са облъчени с висока доза радиация, като 28 от тях умират до края на 1986 г., според данни на отдел „Справочна“ на БТА. На радиоактивно замърсяване са подложени над 200 000 кв. км от територията на тогавашния СССР, най-вече днешна Украйна, но и в Русия и Беларус, като почти 52 хиляди кв. км – със силно радиоактивните елементи цезий 137 и стронций 90 с период на полуразпад съответно 30 и 28 години. Общо над 600 хиляди човека участват в ликвидирането на последиците от аварията. Около една десета от тях умират, а 165 хиляди остават инвалиди. От 30-километровата зона в радиус от Чернобилската АЕЦ са евакуирани около 115 хиляди души. Изхвърлената в атмосферата радиация е с еквивалента на най-малко 200 ядрени бомби, като тези пуснати над Хирошима и Нагасаки в Япония през август 1945 г.

На 30 ноември 1996 г. окончателно е спрян първият реактор на Чернобилската АЕЦ, а на 15 декември 2000 г. централата е затворена.