Мистериозното изчезване на американска ядрена бомба край Гренландия

П рез 1968 г. американски бомбардировач B-52, превозващ четири водородни бомби по време на рутинна секретна мисия, се разбива близо до военновъздушната база Туле в Гренландия. След катастрофата американски и датски служители стартират проект за почистване на радиоактивните отломки и събиране на разпръснатите части от ядрените бомби. Години по-късно обаче новинарските репортажи от Дания и САЩ поставят под въпрос дали наистина са намерени и четирите бомби и какво се е случило с тях.

През 2008 г. Би Би Си публикува статия, базирана на разсекретени документи относно инцидента в Туле, в която се твърди, че една от четирите водородни бомби никога не е била намерена на мястото на катастрофата. Това твърдение на авторитетното издание кара датския министър-председател да поиска ново разследване на разсекретените документи, използвани за доклада на Би Би Си. Това разследване, ръководено от датския учен Свенд Ааге Кристенсен, установява, че докладът на Би Би Си не се основава на нова разсекретена информация и че и четирите оръжия всъщност са били унищожени по време на катастрофата през 1968 г., според Архива за национална сигурност.

Американска ядрена бомба, изгубена преди повече от три десетилетия, вероятно лежи на морското дъно край военновъздушната база Туле в Гренландия, която Съединените щати възнамеряват да използват за спорния си противоракетен щит, съобщи днес датски вестник.

Класифицирани документи, получени от група бивши работници в Туле, арктическа въздушна и радарна база, построена от САЩ през 1951-52 г., сочат, че една от четирите водородни бомби на бомбардировач В-52, който се разбива там през 1968 г., никога не е била намерена, пише вестник Jyllands-Posten.

"Детективската работа на група бивши работници от Туле показва, че една неексплодирала ядрена бомба вероятно все още лежи на морското дъно край Туле", пише всекидневникът.

Катастрофата на 21 януари 1968 г. довежда до криза в отношенията между Съединените щати и съюзника от НАТО Дания, която отговаря за външната политика, сигурността и отбраната на Гренландия и по това време забранява ядрените оръжия на своя територия, включително в Гренландия.

On January 21, 1968, a US B52 crashes near Thule AFB in Greenland. Four nuclear bombs are lost. Three are found immediately and the fourth is still out there. Three out of four isn't bad...is it? pic.twitter.com/sk7nrbT8jI