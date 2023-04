37 години от немислимото: Чернобил преди ядрената трагедия и сега

И ма много въпроси без отговор за Чернобил - мястото на най-тежката ядрена катастрофа в света. В ранните сутрешни часове на 26 април 1986 г. Чернобилската атомна електроцентрала в Украйна (бивша част от Съветския съюз) експлодира, което според мнозина е най-тежката ядрена катастрофа, която светът някога е виждал.

Дори и след много години на научни изследвания и правителствени разследвания, все още има много въпроси без отговор относно аварията в Чернобил - особено по отношение на дългосрочните последици за здравето, които огромното изтичане на радиация ще окаже върху тези, които са били изложени на въздействието ѝ.

Чернобилската атомна електроцентрала се намира на около 81 мили (130 км) северно от украинската столица Киев и на около 12 мили (20 км) южно от границата с Беларус, според Световната ядрена асоциация. Състои се от четири реактора, които са проектирани и построени през 70-те и 80-те години на миналия век. За осигуряване на вода за охлаждане на реактора е създаден изкуствен резервоар с площ около 8,5 кв. мили (22 кв. км), захранван от река Припят.

Град Припят, основан през 1970 г., е най-близкият град до електроцентралата на разстояние малко под 2 мили (3 км) и в него през 1986 г. живеят почти 50 000 души. По-малък и по-стар град, Чернобил, е бил на около 9 мили (15 км) и в него са живеели около 12 000 души. Останалата част от региона се състои предимно от ферми и гори.

В Чернобилската електроцентрала са използвани четири ядрени реактора РБМК-1000, проектирани от СССР - конструкция, която днес е всеобщо призната за изначално погрешна. Според Световната ядрена асоциация реакторите РБМК са с конструкция с тръби под налягане, в които се използва обогатено гориво от уранов диоксид U-235 за загряване на водата, като се създава пара, която задвижва турбините на реакторите и произвежда електроенергия.

Според Световната ядрена асоциация в повечето ядрени реактори водата се използва и като охлаждаща течност и за намаляване на реактивността на ядрената активна зона чрез отвеждане на излишната топлина и пара. В RBMK-1000 обаче се използва графит, за да се смекчи реактивността на активната зона и да се поддържа непрекъсната ядрена реакция в нея. Тъй като ядрената сърцевина се нагряваше и произвеждаше повече мехурчета пара, сърцевината ставаше по-реактивна, а не по-малко, създавайки цикъл на положителна обратна връзка, който инженерите наричат "коефициент на положителна пустота".

This is the only existing photo of Chernobyl taken on the morning of the nuclear accident. The heavy grain is caused by massive amounts of radiation that began to destroy the film the second it was exposed. pic.twitter.com/mM7wIZCk5b