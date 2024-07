АНСА: Етна изригна отново, полетите от Катания са преустановени

Л етището в град Катания на италианския остров Сицилия преустанови всички излитащи и кацащи полети поради ново изригване на вулкана Етна, съобщи компанията оператор на летището, цитирано от италианската новинарска агенция АНСА. Големи количества вулканична пепел се отделят от вулкана.

Wowww!! Mt Etna this morning. Just listen to her roar!!



🔊 sound up



📹 Volcanological Guides Etna Nordpic.twitter.com/cH62Y4HnNA