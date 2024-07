Етна се събуди след 4-годишен сън и представи зрелищен спектакъл от лава (СНИМКИ/ВИДЕО)

З релищна каскада от лава потече по склоновете на Етна. След близо 4-годишшен покой един от кратерите, известен като „Бездната”, изригна огромно количество разтопена магма. Той е разположен на 3000 метра надморска височина и потокът от лава се вля в по-малът кратер под него, наречен „Нова паст”, съобщи NOVA.

Заради засилващата се активност на двата кратера размерите им постепенно се увеличават, посочват експерти.

An Italian photographer captured some incredible video of Mount Etna erupting explosively at the volcano's Voragine crater on Monday evening. pic.twitter.com/zUQvlC0WhC